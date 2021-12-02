Япония запрещает въезд в страну иностранцев со статусом резидента из десяти африканских стран

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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Правительство практически полностью запретит повторный въезд иностранцев со статусом резидента Японии, прибывающих из Южной Африки и девяти других африканских стран, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Эта мера вводится со 2 декабря. В условяих распространения варианта коронавируса омикрон Япония снова ужесточает пограничный контроль, ранее уже почти полностью запретила въезд иностранцам, прибывающим из любой точки мира, с 30 ноября.

Действующий запрет всё же разрешает въезд иностранным гражданам при особых обстоятельствах в виде исключений. Въехать в страну могут иностранцы со статусом резидента в Японии, иностранные супруги и дети японских граждан или иностранцы со статусом постоянного проживания в Японии, иностранные дипломаты и другие лица, находящиеся на государственной службе, иностранцы, прибывающие в гуманитарных целях и иностранцы, которые признаны важными для общественных интересов.

На этот раз правительство решило в основном отказать в повторном въезде иностранным гражданам со статусом резидента в Японии, прибывающим из 10 стран, включая Анголу, Эсватини, Замбию, Зимбабве, Намибию, Ботсвану, Малави, Мозамбик и Лесото.

Япония также будет ограничивать въезд иностранцев при особых обстоятельствах в целом. Мацуно сказал: «Мы будем управлять (системой) более строго, в том числе ограничив (въезд), допуская только тех, кому действительно необходимо приехать».

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