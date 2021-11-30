В Японии запретят въезд иностранцам в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон
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Токио, 29 ноября (Jiji Press). Япония практически полностью запретит въезд в страну иностранцам со всего мира в связи с появлением штамма омикрон нового коронавируса, заявил премьер-министр Кисида Фумио.
Правительство расширит запрет на въезд COVID-19 на все страны и регионы с полуночи 29 ноября до даты отмены ограничения, предварительно установленной на конец года. Заявки иностранцев на получение виз будут отклонены, за исключением случаев необходимости въезда из гуманитарных или иных соображений.
Правительство также ужесточит ограничения на передвижение людей, возвращающихся из-за границы.
«В качестве чрезвычайной меры предосторожности, чтобы избежать наихудшего сценария, ограничения на въезд иностранных граждан в Японию будет распространён на въезд из любой страны мира», – сказал Кисида репортёрам в офисе премьер-министра.
Кисида добивается понимания у общественности, заявляя, что запрет является «чрезвычайной мерой, которая сохранится до тех пор, пока мы не получим больше информации о варианте омикрон».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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