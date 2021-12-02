Японское правительство просит авиалинии приостановить бронирование рейсов в Японию
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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Министерство транспорта Японии обратилось ко всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Японию, с просьбой не принимать новые бронирования на такие рейсы по крайней мере до конца декабря в рамках усилий по предотвращению распространения варианта омикрон нового коронавируса.
По запросу министерства с 1 декабря All Nippon Airways, подразделение ANA Holdings Inc., и Japan Airlines прекратили бронирование билетов на рейсы в Японию.
Японцы, живущие за границей, которые ещё не забронировали авиабилеты в Японию, могут не попасть домой на конец года и новогодние праздники.
С 30 ноября Япония ввела запрет на въезд иностранцев, прибывающих из любой точки мира, в качестве чрезвычайной меры предосторожности против варианта омикрона, который распространяется по всему миру.
Просьба прекратить новые бронирования на прибывающие рейсы направлена на дальнейшее ужесточение пограничного контроля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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