Японское правительство просит авиалинии приостановить бронирование рейсов в Японию

Новости

Токио, 1 декабря (Jiji Press). Министерство транспорта Японии обратилось ко всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Японию, с просьбой не принимать новые бронирования на такие рейсы по крайней мере до конца декабря в рамках усилий по предотвращению распространения варианта омикрон нового коронавируса.

По запросу министерства с 1 декабря All Nippon Airways, подразделение ANA Holdings Inc., и Japan Airlines прекратили бронирование билетов на рейсы в Японию.

Японцы, живущие за границей, которые ещё не забронировали авиабилеты в Японию, могут не попасть домой на конец года и новогодние праздники.

С 30 ноября Япония ввела запрет на въезд иностранцев, прибывающих из любой точки мира, в качестве чрезвычайной меры предосторожности против варианта омикрона, который распространяется по всему миру.

Просьба прекратить новые бронирования на прибывающие рейсы направлена ​​на дальнейшее ужесточение пограничного контроля.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме