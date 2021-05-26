Количество иностранцев со статусом квалифицированного рабочего в марте выросла на 44,1% по сравнению с декабрём
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Токио, 25 мая (Jiji Press). Число иностранных граждан, проживающих в Японии в качестве квалифицированных рабочих (визовая категория, введенная в апреле 2019 года), составило 22 567 человек по состоянию на конец марта, что на 44,1 процента больше, чем в декабре, как сообщило Агентство иммиграционной службы.
Указанный статус квалифицированного работника применим к иностранным гражданам, которые работают на должностях, требующих значительных навыков в 14 указанных отраслях промышленности.
В феврале и марте в Японию не приехали новые указанные квалифицированные работники, поскольку в январе страна ужесточила ограничения на въезд в страну из-за нового коронавируса.
Рост произошёл из-за того, что многие иностранцы, проживавшие как студенты или стажёры, сменили статус резидента.
Из 14 отраслей количество указанных квалифицированных рабочих было самым высоким в пищевой промышленности и производстве напитков – 8104, за ним следовали сельскохозяйственный сектор – 3359, и строительство – 2116 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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