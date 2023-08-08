[Видео] Парад косплееров со всего мира прошёл в городе Нагоя
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6 августа в г. Нагоя состоялся парад Всемирного конкурса косплееров 2023. Представители 33 стран и регионов мира, а также обычные косплееры прошли парадом по торговому району Осу в районе Нака в городе Нагоя. Ранее масштабы мероприятия сокращали из-за нового коронавируса, но в этом году впервые за четыре года оно проводилось в обычном масштабе и собрало множество зрителей. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]