[Видео] В городе Сэндай начался праздник Танабата, впервые за четыре года возобновили продажу еды и напитков

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Праздник Сэндай Танабата в городе Сэндай преф. Мияги – один из трёх главных праздников региона Тохоку, он начался 6 августа. Праздник будет проходить в том же формате, что и до эпидемии коронавируса, и впервые за четыре года будут установлены киоски с едой и напитками. Туристы могут познакомиться с летними традициями города и полюбоваться раскачивающимися на ветру красочными украшениями к празднику в центре города. Праздник проводится до 8 августа. [Видеоцентр Jiji Press]

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