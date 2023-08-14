Тайфун «Лан» достигнет берега Японии недалеко от полуострова Кии 15 августа

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Ожидается, что мощный тайфун «Лан» достигнет берега Японии в районе полуострова Кии 15 августа.

Ожидается, что после этого седьмой тайфун в этом сезоне будет двигаться на север, в сторону центральной части Японии Хокурику.

Утром 13 августа тайфун двинулся на северо-запад над морем к югу от удаленного токийского острова Хатидзёдзима в Тихом океане.

Наблюдаются очень сильные ветры в центральном регионе Токай и западном регионе Кинки, а проливные дожди ожидаются в двух регионах, а также в районе Канто-Косин от востока к центру и в западном регионе Сикоку.

Японское метеорологическое агентство призвало жителей этих регионов быть в состоянии повышенной готовности в связи с сильными ветрами, оползнями, затоплением низменных районов и разливом рек. Штормовая морская погода ожидается в водах Канто, Сикоку и островов Идзу в Тихом океане, в то время как в некоторых районах, включая залив Исэ, который обращён к префектуре Миэ на полуострове Кии и соседней префектуре Айти, возможны сильные приливы.

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