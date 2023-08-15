Тайфун «Лан» может принести обильные осадки

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Токио, 15 августа (Jiji Press). Ожидается, что мощный тайфун «Лан» достигнет берега недалеко от полуострова Кии на западе Японии утром 15 августа, принеся очень сильный ветер и дождь, а также штормовую погоду на море, в основном в центральном регионе Токай и западном регионе Кинки.

После ожидаемого выхода на сушу седьмой тайфун сезона пересечёт Японский архипелаг в направлении побережья Японского моря. В ночь на 14 августа тайфун подошёл к полуострову Кии.

Японское метеорологическое агентство призывает местных жителей быть в состоянии повышенной готовности в связи с оползнями, затоплением низменных районов и разливом рек, а также сильным ветром и высокими волнами.

Линейная зона осадков (полоса кучево-дождевых облаков, вызывающих сильные дожди), может образоваться в районе Канто-Косин с востока к центру к утру 15 августа, в регионе Кинки и западном регионе Сикоку – к полудню того же дня, в районе Токай – к ночи 15 августа, и в западном регионе Тюгоку – утром и днём ​15 августа.

14 августа жители городов Сингу и Кусимото в западной префектуре Вакаяма, а также жители города Сакураи в западной префектуре Нара получили указание эвакуироваться из-за опасений сильного ветра и дождя.

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