Тайфун «Лан» может принести обильные осадки
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 августа (Jiji Press). Ожидается, что мощный тайфун «Лан» достигнет берега недалеко от полуострова Кии на западе Японии утром 15 августа, принеся очень сильный ветер и дождь, а также штормовую погоду на море, в основном в центральном регионе Токай и западном регионе Кинки.
После ожидаемого выхода на сушу седьмой тайфун сезона пересечёт Японский архипелаг в направлении побережья Японского моря. В ночь на 14 августа тайфун подошёл к полуострову Кии.
Японское метеорологическое агентство призывает местных жителей быть в состоянии повышенной готовности в связи с оползнями, затоплением низменных районов и разливом рек, а также сильным ветром и высокими волнами.
Линейная зона осадков (полоса кучево-дождевых облаков, вызывающих сильные дожди), может образоваться в районе Канто-Косин с востока к центру к утру 15 августа, в регионе Кинки и западном регионе Сикоку – к полудню того же дня, в районе Токай – к ночи 15 августа, и в западном регионе Тюгоку – утром и днём 15 августа.
14 августа жители городов Сингу и Кусимото в западной префектуре Вакаяма, а также жители города Сакураи в западной префектуре Нара получили указание эвакуироваться из-за опасений сильного ветра и дождя.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Рекорды скорости ветра в Японии регистрируют в сентябре: рейтинг тайфунов
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий