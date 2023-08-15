Министр цифровых технологий Коно вернул трехмесячную зарплату министров из-за проблем с идентификационной системой «Мой номер»

Политика Общество Экономика

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Токио, 15 августа (Jiji Press) - Министр цифровых технологий Японии Коно Таро заявил, что добровольно вернет тримесячную зарплату министра, чтобы взять на себя ответственность за ряд проблем, связанных с японской системой идентификационных карт «Мой номер».

 «Я должен взять на себя ответственность как министр, отвечающий за эту систему», - заявил Коно на пресс-конференции, отметив такие проблемы, как задержка в реагировании на случаи неправильной привязки банковских счетов для получения государственных пособий с карт «Мой номер» других людей.

Коно подчеркнул, что он будет продолжать свою работу.

Правительство подтвердило 940 случаев такой неправильной привязки банковских счетов.

«Система обмена информацией в рамках Цифрового агентства оказалась неадекватной. Потребовалось значительное время, чтобы сообщить об этих случаях», - подчеркнул Коно.

 

河野太郎デジタル相＝８日、東京都千代田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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