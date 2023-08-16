Тайфун «Лан» перемещается по западной Японии
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Токио, 15 августа (Jiji Press). Тайфун «Лан» перемещался по западной части Японии после того, как ранним утром 15 августа он обрушился на южную оконечность полуострова Кии в префектуре Вакаяма.
Японское метеорологическое агентство выпустило специальное предупреждение о сильном дожде для города Тоттори в 16:40, призывая жителей быть в состоянии повышенной готовности к оползням, затоплению низменных районов и выходу рек из берегов.
Для города также было объявлено самое высокое экстренное предупреждение в пятиуровневой системе страны, и жителям было рекомендовано немедленно обеспечить свою безопасность.
«Весьма вероятно, что какая-то катастрофа уже произошла, создав угрозу жизни (местных жителей)», – заявил на пресс-конференции глава отдела прогнозирования агентства Сугимото Сатоси.
Седьмой тайфун в этом году принёс сильные ветры в западные регионы Кинки, Тюгоку и Сикоку и центральный регион Токай, а также проливные дожди во многие районы Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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