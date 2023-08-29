Стартап предлагает 3D-печать домов в Японии: Новый взгляд на жилищное будущее

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Токио, 28 августа (Jiji Press) - Внимание все больше привлекают 3D-печатные дома, используемые для создания моделей и других трехмерных структур. В конце этого месяца венчурная компания Serendix, базирующаяся в городе Нисиномия в префектуре Хёго, представила дом для семьи из двух человек под названием «Fujitsubo Model» по цене 5,5 миллиона иен. Основным преимуществом этого дома является легкость его сборки всего за два дня. Президент компании, Кома Хироясу, с энтузиазмом заявил: «Мир, где можно приобрести дом по цене автомобиля, становится все ближе».

3D-печатанный дом состоит из трех комнат, включая гостиную и спальню. Сборка происходит путем соединения стальных колонн с бетонными стенами, изготовленными с использованием 3D-принтера, на что уходит около 45 часов. По словам представителей компании, этот дом обладает «прочностью и устойчивостью к сейсмическим воздействиям».

Первые шесть домов уже были предварительно проданы к концу этого месяца. Компания получила более 6 тысяч запросов, особенно большой интерес проявляют пожилые пары, которым сложно пройти процесс аренды жилья. Президент Кома подчеркивает свое стремление к разнообразию стилей, с конечной целью предоставления жилья площадью до 100 квадратных метров.

Кроме того, в июле прошлого года компания Aizawa Koatsu Concrete (город Томакомаи, Хоккайдо) построила три 3D-печатных жилых дома на территории музея Sun Forest Dimasio (город Синкан, Хоккайдо). По словам представителя компании, они планируют увеличить количество таких домов в будущем. В условиях нехватки рабочей силы в строительной отрасли и роста цен на древесину, появление 3D-печатных домов, скорее всего, будет только расширяться.







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