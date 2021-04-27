Правительство Японии начнёт оказывать помощь в аренде жилья семьям с одним родителем
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Токио, 26 апреля (Jiji Press). Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии начнёт новую программу кредитования, чтобы помочь неполным семьям оплачивать квартплату, как сообщили информированные источники.
Они сообщили, что министерство также расширит круг лиц, имеющих право на получение финансовой помощи для приобретения квалификации в рамках существующей программы содействия профессиональному обучению.
Система помощи в аренде жилья вводится в связи с тем, что одинокие родители, многие из которых являются сотрудниками на непостоянной занятости с недостаточной гарантией дохода, особенно сильно пострадают от кризиса коронавируса.
Согласно источникам, до 40 000 йен в месяц в виде беспроцентной ссуды будет предоставляться в течение одного года через администрации префектур или определённых указами правительства городов семьям с одним родителем, получающим пособия по уходу за детьми. Центральное правительство профинансирует 90 процентов ссуд, а остальное оплатят местные органы власти.
Заёмщики будут освобождены от обязательств по выплате, если они получат профессиональную подготовку, устроятся на работу и останутся занятыми в течение одного года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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