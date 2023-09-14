Чиновник Министерства обороны Японии назначен на Тайвань

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Тайбэй, 13 сентября (Jiji Press). С весны этого года в тайбэйском офисе Японско-тайваньской ассоциации обмена, который эквивалентен посольству, находится гражданский чиновник Министерства обороны Японии, сообщили информированные источники.

Япония и Тайвань не имеют официальных дипломатических отношений. Сотрудник министерства стал вторым чиновником по вопросам безопасности в ведомстве. С 2003 года здесь находился отставной офицер сил самообороны Японии.

Назначение представителя министерства, направленное на укрепление связей с Тайванем и улучшение возможностей Японии по сбору информации в учловиях растущей обеспокоенности по поводу возможной чрезвычайной ситуации на Тайване, может вызвать критику со стороны Китая, который выступает за принцип «одного Китая».

Один источник, связанный с тайваньскими оборонными ведомствами, заявил, что создание «прямого военного канала» обоснованно.

После прекращения дипломатических отношений с Тайванем в 1972 году Япония продолжает практические обмены с этой самоуправляющейся островной демократией через тайбэйский офис ассоциации.

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