Чиновник Министерства обороны Японии назначен на Тайвань
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Тайбэй, 13 сентября (Jiji Press). С весны этого года в тайбэйском офисе Японско-тайваньской ассоциации обмена, который эквивалентен посольству, находится гражданский чиновник Министерства обороны Японии, сообщили информированные источники.
Япония и Тайвань не имеют официальных дипломатических отношений. Сотрудник министерства стал вторым чиновником по вопросам безопасности в ведомстве. С 2003 года здесь находился отставной офицер сил самообороны Японии.
Назначение представителя министерства, направленное на укрепление связей с Тайванем и улучшение возможностей Японии по сбору информации в учловиях растущей обеспокоенности по поводу возможной чрезвычайной ситуации на Тайване, может вызвать критику со стороны Китая, который выступает за принцип «одного Китая».
Один источник, связанный с тайваньскими оборонными ведомствами, заявил, что создание «прямого военного канала» обоснованно.
После прекращения дипломатических отношений с Тайванем в 1972 году Япония продолжает практические обмены с этой самоуправляющейся островной демократией через тайбэйский офис ассоциации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]