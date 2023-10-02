Японские компании проведут церемонии для поступающих на работу следующей весной
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Токио, 1 октября (Jiji Press). Некоторые японские компании провели в воскресенье, в первый день октября, церемонии для студентов и других лиц, получивших от них предложения о работе и планирующих присоединиться к ним следующей весной.
All Nippon Airways провела такую церемонию в конференц-центре Tokyo Big Site в токийском районе Кото, на ней присутствовало около 600 человек, получивших предложения о работе от крупнейшей японской авиакомпании, в том числе около 420 человек, нанятых в качестве бортпроводников.
В этом году АНА возобновила набор канцелярских работников, впервые за четыре года.
«Мы верим, что сможем достичь сложных целей, если члены нашей компании будут едины», – заявил на церемонии президент ANA Иноуэ Синъити. Иноуэ подчеркнул, что компания воспользуется восстановлением спроса на авиаперевозки.
«Я хочу стать бортпроводницей, которая сможет поднимать настроение клиентам», – сказала 22-летняя Рёдзи Аой, одна из будущих бортпроводниц.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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