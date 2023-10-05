В Японии в 2022 году отказалось ходить в школу рекордное количество детей

Новости

Токио, 4 октября (Jiji Press). Число учеников начальной и средней школы, которые отказывались ходить в школу в течение как минимум 30 дней в 2022 финансовом году, выросло на 22,1 процента по сравнению с предыдущим годом до рекордных 299 048, согласно данным опроса министерства образования.

По словам представителей министерства, этот рост, по всей видимости, отражает пандемию COVID-19, которая нарушила жизненный ритм детей и затруднила им формирование личных отношений.

Число отказывающихся выросло на 29,0% до 105 112 в начальных школах и на 18,7% до 193 936 в неполных средних школах. Вместе они представляли 3,2% всех учеников, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в предыдущем году.

Список причин отказа идти в школу возглавило чувство вялости или тревоги – 51,8%, за ним следуют нарушенный жизненный ритм, правонарушения или желание больше играть – 11,4%.

Число выявленных случаев издевательств в начальных и старших классах средних школ и других учебных заведениях выросло на 10,8% до рекордных 681 948.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме