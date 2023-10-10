В Партии обновления Японии намерены исключить депутата Судзуки из-за его визита в Россию

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Токио, 6 октября (Jiji Press). Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) намерена исключить депутата Судзуки Мунэо, который посетил Россию, не уведомив партию предварительно, как сообщилимисточники в партии.

На фоне слухов о досрочном роспуске Палаты представителей, нижней палаты японского парламента, для всеобщих выборов, большинство членов Ниппон исин-но кай призывают к суровому наказанию из-за опасений по поводу воздействия пророссийских высказываний и действий Судзуки.

6 октября оппозиционная партия пришла к заключению, что решение о судьбе Судзуки, члена Палаты советников (верхней палаты парламента), примут лидер партии Баба Нобуюки и генеральный секретарь Фудзита Фумитакэ.

Затем Ниппон исин-но кай провела заседание своего партийного комитета по этике, чтобы позволить Судзуки дать объяснения. Некоторые члены партии также подняли вопрос о опубликованном российским СМИ видео Судзуки, выражающего уверенность в победе России в войне против Украины.

10 октября состоится собрание исполнительных членов партии, на котором официально будет решена судьба Судзуки.

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