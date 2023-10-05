Японский депутат Судзуки Мунэо сожалеет об ухудшении отношений с Россией
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Токио, 4 октября (Jiji Press)/ Японский депутат от оппозиции Судзуки Мунэо выразил сожаление по поводу того, что он считает испорченными отношениями между Японией и Россией, на встрече с Константином Косачёвым, заместителем спикера Совета Федерации России, в Москве октября.
Судзуки сказал Косачеву, что хочет вернуть двусторонние отношения в ту точку, которая когда-то была достигнута упорным трудом японских и российских лидеров, и что он готов лично участвовать в усилиях по восстановлению отношений столько времени, сколько потребуется, согласно сообщению Совета Федерации.
Косачёв заявил, что приостановка сотрудничества Японии и России в различных сферах не отвечает национальным интересам обеих стран. Если Япония будет работать над нормализацией отношений, Россия готова возобновить диалог, сказал он.
После прибытия в Москву 1 октября Судзуки, член «Ниппон исин но кай» (Японская инновационная партия) и депутат Палаты советников, верхней палаты японского парламента, 2 октября встретился с заместителями министра иностранных дел России Андреем Руденко и Михаилом Галузиным.
Встреча Судзуки и бывшего посла России в Японии Галузина состоялась по просьбе японского депутата, сообщили 3 октября в МИД России.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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