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Токио, 3 сентября (Jiji Press) - В Дальневосточном регионе России состоялись мероприятия, посвященные 78-й годовщине победы бывшего Советского Союза над Японией во Второй мировой войне в 1945 году.

В столице Сахалина, Южно-Сахалинске, прошло шествие и церемония возложения цветов. Среди участников был бывший президент России Дмитрий Медведев, который в настоящее время занимает должность заместителя председателя Совета безопасности своей страны.

«Япония должна извлечь уроки из исторических событий... и полностью признать итоги Второй мировой войны, а также сделать всё возможное, чтобы предотвратить возникновение третьей мировой войны», - сообщает российское информационное агентство ТАСС, цитируя слова Медведева.

Эти мероприятия стали первыми после объявления Россией в начале этого года 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, переименовав его в День победы во Второй мировой войне.

Группа законодателей, предложивших изменить название, заявила, что это ответная мера в ответ на недружественные действия Японии, которая ввела санкции против России из-за вторжения на Украину.

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