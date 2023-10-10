Премьер-министр Японии Кисида Фумио осудил нападение ХАМАС на Израиль
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Токио, 8 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио осудил массированное нападение на Израиль со стороны палестинской боевой группировки ХАМАС, которая фактически управляет сектором Газа.
«Мы решительно осуждаем нападение, которое причинило серьёзный вред ни в чём не повинным гражданам», – заявил Кисида в социальной сети X, ранее известной как Twitter.
Что касается сектора Газа, подвергшегося бомбардировке Израиля, Кисида сказал: «Мы глубоко обеспокоены большим количеством жертв». Он заявил, что все заинтересованные стороны должны проявлять максимальную сдержанность.
«Япония продолжит принимать все возможные меры для обеспечения безопасности японских граждан в Израиле и секторе Газа», – заявила министр иностранных дел Камикава Ёко.
Токио усилит свои «усилия по установлению контакта как с израильтянами, так и с палестинцами, и будет работать над скорейшим урегулированием ситуации», добавлено в заявлении.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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