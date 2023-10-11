Правительство обещает обеспечить безопасность граждан Японии в секторе Газа
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Токио, 10 октября (Jiji Press). Японское правительство прилагает все усилия для обеспечения безопасности японских граждан в секторе Газа в условиях боевых действий между палестинской группировкой боевиков «Хамас» и Израилем, одновременно внимательно следя за местной ситуацией, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
«Мы примем все возможные меры, чтобы иметь возможность отреагировать на любую ситуацию», – сказал Мацуно.
Главный представитель правительства Японии заявил, что в секторе Газа, который фактически контролируется ХАМАС, проживает небольшое количество японских граждан. Мацуно также сказал, что на данный момент он не получил никакой информации о потерях среди японцев.
Он призвал граждан Японии отложить необязательные поездки в Израиль.
В тот же день правительство создало офис информационной связи в центре кризисного управления канцелярии премьер-министра.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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