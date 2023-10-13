Финансовые чиновники G-7 осудили нападения ХАМАС на Израиль

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Марракеш, Марокко, 12 октября (Jiji Press). Министры финансов и управляющие центральных банков стран «Большой семёрки» стран с развитой экономикой осудили нападения ХАМАС на Израиль и выразили свою солидарность с израильским народом.

«Мы безоговорочно осуждаем недавние террористические нападения ХАМАС на Государство Израиль и выражаем нашу солидарность с израильским народом», – заявили высшие финансовые чиновники «Большой семёрки» в заявлении после встречи в Марракеше, Марокко.

В заявлении также говорится: «Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины и едины в нашем осуждении незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины».

«Большая семёрка» поддержит усилия по восстановлению Украины, заявил министр финансов Японии Судзуки Сюнъити на пресс-конференции.

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