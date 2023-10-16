Финансовые руководители стран «Группы 20-ти» выражают глубокую обеспокоенность по поводу войн

Новости

Марракеш, Марокко, 13 октября (Jiji Press). Министры финансов и управляющие центральных банков стран «Большой двадцатки» выразили глубокую обеспокоенность войнами по всему миру в совместном заявлении, опубликованном 13 октября.

Финансовые руководители G-20, которые встретились в Марракеше (Марокко) 12 и 13 октября, опубликовали совместное заявление впервые за семь встреч.

На последних шести встречах официальных лиц «Большой двадцатки» после начала военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года не было принято ни одного совместного заявления, которое в принципе требует единогласного согласия.

Что касается российского вторжения, в совместном заявлении использовалась та же формулировка, что и в декларации лидеров «Большой двадцатки», опубликованной на саммите в Нью-Дели в сентябре, которая не выражала конкретной критики в адрес Москвы.

«Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем огромные человеческие страдания и негативное воздействие войн и конфликтов по всему миру», – говорится в заявлении финансовых руководителей «Большой двадцатки».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме