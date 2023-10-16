Финансовые руководители стран «Группы 20-ти» выражают глубокую обеспокоенность по поводу войн
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Марракеш, Марокко, 13 октября (Jiji Press). Министры финансов и управляющие центральных банков стран «Большой двадцатки» выразили глубокую обеспокоенность войнами по всему миру в совместном заявлении, опубликованном 13 октября.
Финансовые руководители G-20, которые встретились в Марракеше (Марокко) 12 и 13 октября, опубликовали совместное заявление впервые за семь встреч.
На последних шести встречах официальных лиц «Большой двадцатки» после начала военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года не было принято ни одного совместного заявления, которое в принципе требует единогласного согласия.
Что касается российского вторжения, в совместном заявлении использовалась та же формулировка, что и в декларации лидеров «Большой двадцатки», опубликованной на саммите в Нью-Дели в сентябре, которая не выражала конкретной критики в адрес Москвы.
«Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем огромные человеческие страдания и негативное воздействие войн и конфликтов по всему миру», – говорится в заявлении финансовых руководителей «Большой двадцатки».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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