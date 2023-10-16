Восемь японцев эвакуированы из Израиля чартерным рейсом в Дубай
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 октября (Jiji Press). Зафрахтованный правительством Японии самолёт с восемью японскими гражданами, желающими эвакуироваться из Израиля, вылетел из аэропорта недалеко от Тель-Авива и прибыл в Дубай, Объединённые Арабские Эмираты, 14 октября вечером по местному времени.
Это первый случай, когда японское правительство поддержало эвакуацию японских граждан с начала боевых действий между палестинской боевой группировкой ХАМАС и Израилем.
В Токио решили, что необходимо организовать чартерный рейс с учётом ситуации, когда уменьшилось количество коммерческиъ рейсов из Израиля. Чартерный рейс в Дубай обслуживал граждан Японии, выразивших желание покинуть Израиль. После приезда в Дубай они сами решат, куда поедут.
51 гражданин Японии поднялся на борт южнокорейского военного самолета, который Сеул отправил в Израиль с целью эвакуации южнокорейских граждан. Транспортный самолёт прибыл в южнокорейский военный аэропорт недалеко от Сеула вечером 14 октября по местному времени.
15 октября утром министр иностранных дел Японии Камикава Ёко провела телефонные переговоры со своим южнокорейским коллегой Пак Джином и выразила благодарность за поддержку, которую Южная Корея оказала Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Иерусалиме открыли площадь имени Сугихары Тиунэ, японского дипломата, который помог спастись тысячам евреев во время Второй мировой войны
- Неизвестный «японский Шиндлер»: генерал-лейтенант Хигути Киитиро
- Мужество помнить: Анна Франк и Сугихара Тиунэ едут в Осаку
- 44 года на восстановление доброго имени: «японский Шиндлер» Сугихара Тиунэ