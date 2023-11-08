Япония и Великобритания договорились расширить совместные учения по обороне

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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Министры иностранных дел и обороны Японии и Великобритании договорились расширить совместные учения по обороне между двумя странами после вступления в силу договора, облегчающего взаимные визиты японских Сил самообороны и британских военных.

Соглашение было достигнуто на так называемой встрече «два плюс два» в Токио, на которой присутствовали министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и министр обороны Кихара Минору, а также их британские коллеги Джеймс Клеверли и Грант Шаппс.

Обе стороны также подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в области безопасности между двумя странами в свете гегемонистских действий Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это была пятая встреча Японии и Великобритании в формате «два плюс два». Предыдущий, в феврале 2021 года, проходил онлайн.

На совместной пресс-конференции после встречи Кихара подчеркнул необходимость углубления японо-британских отношений, заявив, что эти две страны являются ближайшими партнерами по безопасности в Азии и Европе.

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