Токио восьмой год подряд занимает третье место в мировом рейтинге городов

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Токио, 9 ноября (Jiji Press). Токио восьмой год подряд занимает третье место среди 48 крупнейших городов мира с точки зрения общей способности привлекать людей, капитал и предприятия со всего мира, сообщил японский аналитический центр.

Однако общий балл Токио упал по сравнению с предыдущим годом, поскольку город получил более низкую оценку в более узкой оценочной категории «экономика» в рейтинге Global Power City Index 2023 года, составленном Институтом городских стратегий Мемориального фонда Мори.

В экономической категории японская столица опустилась с пятого места в прошлом году на 10-е, самое низкое за всю историю, из-за вялых темпов роста города, на которых сказался кризис пандемии, низкий уровень заработной платы и ограниченное разнообразие вариантов трудоустройства.

Токио занял более высокое место в категории «удобство для жизни» после того, как уровень цен относительно снизился.

Порядок городов на первых семи местах не изменился по сравнению с предыдущим годом: первое место занимает Лондон, второе – Нью-Йорк, а седьмое – Сеул.

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