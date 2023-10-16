Почему Токугава Иэясу решил сделать Эдо (современный Токио) своим политическим центром?

Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо

В 18 году Тэнсё (1590) Токугава Иэясу оставил свою вотчину в регионе Токай и прибыл в Эдо, который сделал своей основной базой. С тех пор он и продолжал развивать призамковый город, впоследствии превратившийся в современный Токио. Однако о причинах, побудивших его выбрать именно Эдо, на удивление мало известно.

Теории о переводе Иэясу в регион Канто

Со второго по седьмой месяцы 18 года Тэнсё (1590) канцлер (кампаку) Тоётоми Хидэёси осаждал замок Одавара рода Ходзё с большой армией, численностью более 200 000 человек. Иэясу, который был вассалом Хидэёси, также принимал участие в битве за Одавару. В 5 день шестой луны род Ходзё сдался, и битва закончилась.

Говорят, что Хидэёси сделал неофициальное распоряжение о переводе Иэясу из прежних в новые владения в регионе Канто в 27-й день 5-й луны, в самый разгар осады. Кроме того, решение о размещении главной резиденции в Эдо было принято в 28-й день 6-й луны. Решения принимал сам Хидэёси, а объявили об этих распоряжениях в тот же день, когда сдались Ходзё.

Относительно причины перевода Иэясу существуют различные теории. Приведём основные из них.

1) Часть плана Хидэёси по замирению восточных регионов страны

В 15 году Тэнсё (1587) Хидэёси издал Указ о всеобщем мире в Канто и двух землях Оку (Канто оку рёгоку собудзи рэй), касающийся региона Канто и земель Дэва и Муцу на востоке страны. Указы собудзи рэй запрещали феодалам-даймё частные войны между собой. Однако сильный восточный даймё Датэ Масамунэ не прибыл для выражения подчинения к Хидэёси, и опоздал к осаде Одавары, так что отношение к нему до этого момента было неоднозначным. Ходзё также выказывали неповиновение, затеяв частную войну за замок в земле Кодзукэ, поэтому Хидэёси уничтожил род Ходзё, завоевав Одавару. Это означало, что указ о мире не всегда соблюдался.

Существовала вероятность повторения таких инцидентов и в будущем. Однако Хидэёси, резиденция которого располагалась в Осаке, было сложно напрямую контролировать регионы Канто и Оку. Поэтому, согласно одной из теорий, он и разместил Иэясу в Эдо – ключевом месте, откуда начинались дороги, ведущие в различные части регионов Канто и северо-восточной части страны.

2) Стратегический ход Хидэёси для ослабления рода Токугава

Как говорится в «Истинных записях Токугава» (Токугава дзикки), Хидэёси всячески рекомендовал Иэясу местность Эдо как кэйсё-но ти, то есть чрезвычайно удобное для создания укреплённой базы место с красивым пейзажем, где можно успешно защищать построенный там замок. Суть теории состоит в том, что Хидэёси убедил Иэясу переехать из-за множества преимуществ этого района. При этом Иэясу никогда там не правил, и если его поставить управлять Эдо, которым до этого момента правил род Ходзё, то живущие там вассалы могли поднимать восстания, для подавления которых Иэясу пришлось бы использовать войска и средства, что уменьшало бы его силу. Так что назначение Иэясу в Эдо можно воспринимать и как попытку ослабить род Токугава.



Вид на Тихий океан с горы Касагакэ (совр. назв. Исигаки) в городе Одавара. Согласно «Истинным записям Токугава», однажды во время битвы за Одавару в лагере на горе Касагакэ Хидэёси посоветовал Иэясу перебазироваться в Эдо (PIXTA)

3) Защита морских маршрутов

Эта теория состоит в том, что Тоётоми стремился обеспечить безопасность стратегических точек вдоль побережья Канто, разместив Иэясу в Эдо, поскольку Эдо был важным транспортным узлом, по морю связанным с заливом Исэ и Камакурой.

4) Иэясу сам хотел перевода в Эдо

Сам Иэясу и до того очень интересовался потенциалом Эдо как ключевого транспортного узла и положительно относился к переводу туда.

В настоящее время наиболее убедительным считается комбинация из первой, третьей и четвёртой гипотез. Говорят, что за счёт перевода Иэясу в Эдо Хидэёси хотел следить за всем регионом Канто и регионом Тохоку. В то же время он стремился контролировать важные пункты судоходства, что совпало с намерениями Иэясу, который был положительно настроен в отношении передачи ему новых владений.

Как бы там ни было, он не мог ослушаться приказа канцлера Хидэёси. До битвы за Одавару Иэясу правил пятью землями – Микава, Тотоми, Суруга, Синано и Каи. После перевода на новое место в его управлении оказались Кодзукэ, Симоцукэ, Мусаси, Кадзуса, Симоса, Сагами и Идзу, а рисовый доход вырос до 2,4 миллиона коку, и в правление Тоётоми это был наибольший доход среди всех даймё. Центром новой территории стал Эдо.

Ота Докан, построивший фундамент замка Эдо

Считалось, что до того, как Иэясу прибыл в Эдо, это была одинокая рыбацкая деревня с множеством водоёмов и болот.Однако в последнее время исследователи пришли к пониманию того, что, как упоминалось выше, Эдо был ключевым местом для морского транспорта и в достаточной мере выполнял функции города. Отмечают возможность того, что представление об Иэясу, построившем призамковый город там, где до него была всего лишь прозябающая деревня, могло распространяться после его жизни и было призвано преувеличить достижения Иэясу как «божественного повелителя».

Давайте взглянем на историю Эдо и посмотрим, каким он был до Иэясу.

Прежде всего, сам топоним «Эдо» (江戸) означает «ворота в залив», то есть место, расположенное у входа в залив, как поясняет Огю Сорай, учёный середины периода Эдо (1603-1868), в своём сборнике эссе дзуйхицу «Нарубэси». Другими словами, это был порт. Бухта в Эдо называлась бухтой Хибия, и кварталы Хибия и Юракутё, где сейчас стоит множество фешенебельных коммерческих зданий, когда-то были морем.

Когда-то этими землями правил род Эдо из вассалов сёгуната Камакура (1192-1333), они взяли в качестве фамилии название местности, означавшее «ворота в залив». Известен Эдо Сигэнага, служивший Минамото-но Ёритомо.

Во время смуты годов Кётоку (1454-1483), с которой начался период Сэнгоку, Эдо захватил Ота Докан. Он занимал должность касай, то есть руководящего политикой рода, при семействе Огигаяцу Уэсуги, управлявшем землёй Сагами, а построенный им в первом году Тёроку (1457) замок стал предшественником замка Эдо.



Бронзовая статуя Ота Докан перед станцией JR Ниппори (район Аракава, Токио) (PIXTA)

В то время не только сам Докан, но и род Огигаяцу Уэсуги приложили все силы к строительству замка Эдо. В военной хронике «Частные беседы под сенью сосны» (Сёинсиго) сказано, что его «совместно готовили несколько лет, без остатка используя все секретные слова». «Секретные слова» здесь обозначают секреты, или секретные техники, и можно предположить, что замок строили с учётом лучших технологий своего времени.

Монах, посетивший Эдо в 8 году Буммэй (1476), сложил стихи об облике Эдо.

«Там привязывают причальные тросы, гребут на вёслах и каждый день устраивают рынок» (Вступление к «Стихотворному описанию башни Сэйсёкэн замка Эдо», Кидай эдодзё сэйсёкэн)

Таким образом, в порту стояло множество кораблей, работали рынки, и этот район процветал. «Сейсёкэн» в названии текста относится к высокой башне замка Эдо.



«Карта Эдо годов Эйроку» (Эйроку эдо дзу), как полагают, изображает Эдо в тот период, когда замок принадлежал роду Ходзё. 1) замок Эдо; 2)залив Хибия (цифровой архив библиотеки университета Симанэ)

Впоследствии, в 4 году Дайэй (1524), Эдо перешёл под контроль рода Ходзё, разгромившего род Огигаяцу Уэсуги. Ходзё тоже использовали замок Эдо, построенный Доканом, и разместили там администрацию региона. После падения Ходзё замок взял под свой контроль Иэясу – то есть тот замок, в который въехал Иэясу, когда перебрался в Эдо, изначально был замком, построенным Ода Доканом.

Таким образом, вряд ли такая местность была прозябающей деревней.

Иэясу делает ставку на потенциал Эдо

Посвящённый достижениям Иэясу исторический документ «Дополнение к собранию упавших колосьев» (Отибосю цуйка) описывает замок Эдо в то время, когда его принял Иэясу, следующим образом:

«(Площадки замка) Ниномару, Санномару, и даже дома на внешней стене остались нетронутыми… Однако дома были совсем уж старыми, и правитель земли Садо Хонда (Саданобу) сказал (Иэясу): “(На них) смотреть невозможно”. (Иэясу) засмеялся и не стал строить дома, а вместо этого засыпал ров между Хоммару и Ниномару и поспешил обустроить замок».

Иэясу, вероятно, торопился со строительством замка, поскольку ожидалось продолжение военных действий.

При этом залив Хибия часто посещали торговые суда, у замка собирались торговцы, стояли и частные дома обычных горожан, и широко использовался водный транспорт, поскольку реки Тонэ и Аракава соединяли город с морем. Что касается наземного транспорта, то существовали дороги, соединявшие Камакуру, Хатиодзи и Кавагоэ. Именно поэтому Докан построил там замок, а Ходзё его захватили. В последние годы преобладает теория, что к моменту приезда Иэясу Эдо был уже довольно развитым городом.



«Карта Эдо годов Кэйтё» (Кэйтё эдо дзу), созданная в 7 году Кэйтё (1602), показывает облик Эдо позднее, чем приводившаяся выше карта годов Эйроку. Видно, как начали расширять замок Эдо (красная рамка), но залив Хибия всё ещё существует как часть моря, засыпку проведут позднее (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)

Однако город был ещё недостаточно развит. Иэясу сделал ставку на потенциал Эдо и хотел, чтобы он мог и дальше расти – вероятно, поэтому он выбрал Эдо.

Последовавшее развитие Эдо, превратившегося в огромный город, показало прозорливость Иэясу.

Фотография к заголовку: аэроснимок нынешнего императорского дворца (бывший замок Эдо) (PIXTA)