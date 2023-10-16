Токугава Иэясу: загадки первого сёгуна периода Эдо
Почему Токугава Иэясу решил сделать Эдо (современный Токио) своим политическим центром?История
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Теории о переводе Иэясу в регион Канто
Со второго по седьмой месяцы 18 года Тэнсё (1590) канцлер (кампаку) Тоётоми Хидэёси осаждал замок Одавара рода Ходзё с большой армией, численностью более 200 000 человек. Иэясу, который был вассалом Хидэёси, также принимал участие в битве за Одавару. В 5 день шестой луны род Ходзё сдался, и битва закончилась.
Говорят, что Хидэёси сделал неофициальное распоряжение о переводе Иэясу из прежних в новые владения в регионе Канто в 27-й день 5-й луны, в самый разгар осады. Кроме того, решение о размещении главной резиденции в Эдо было принято в 28-й день 6-й луны. Решения принимал сам Хидэёси, а объявили об этих распоряжениях в тот же день, когда сдались Ходзё.
Относительно причины перевода Иэясу существуют различные теории. Приведём основные из них.
1) Часть плана Хидэёси по замирению восточных регионов страны
В 15 году Тэнсё (1587) Хидэёси издал Указ о всеобщем мире в Канто и двух землях Оку (Канто оку рёгоку собудзи рэй), касающийся региона Канто и земель Дэва и Муцу на востоке страны. Указы собудзи рэй запрещали феодалам-даймё частные войны между собой. Однако сильный восточный даймё Датэ Масамунэ не прибыл для выражения подчинения к Хидэёси, и опоздал к осаде Одавары, так что отношение к нему до этого момента было неоднозначным. Ходзё также выказывали неповиновение, затеяв частную войну за замок в земле Кодзукэ, поэтому Хидэёси уничтожил род Ходзё, завоевав Одавару. Это означало, что указ о мире не всегда соблюдался.
Существовала вероятность повторения таких инцидентов и в будущем. Однако Хидэёси, резиденция которого располагалась в Осаке, было сложно напрямую контролировать регионы Канто и Оку. Поэтому, согласно одной из теорий, он и разместил Иэясу в Эдо – ключевом месте, откуда начинались дороги, ведущие в различные части регионов Канто и северо-восточной части страны.
2) Стратегический ход Хидэёси для ослабления рода Токугава
Как говорится в «Истинных записях Токугава» (Токугава дзикки), Хидэёси всячески рекомендовал Иэясу местность Эдо как кэйсё-но ти, то есть чрезвычайно удобное для создания укреплённой базы место с красивым пейзажем, где можно успешно защищать построенный там замок. Суть теории состоит в том, что Хидэёси убедил Иэясу переехать из-за множества преимуществ этого района. При этом Иэясу никогда там не правил, и если его поставить управлять Эдо, которым до этого момента правил род Ходзё, то живущие там вассалы могли поднимать восстания, для подавления которых Иэясу пришлось бы использовать войска и средства, что уменьшало бы его силу. Так что назначение Иэясу в Эдо можно воспринимать и как попытку ослабить род Токугава.
3) Защита морских маршрутов
Эта теория состоит в том, что Тоётоми стремился обеспечить безопасность стратегических точек вдоль побережья Канто, разместив Иэясу в Эдо, поскольку Эдо был важным транспортным узлом, по морю связанным с заливом Исэ и Камакурой.
4) Иэясу сам хотел перевода в Эдо
Сам Иэясу и до того очень интересовался потенциалом Эдо как ключевого транспортного узла и положительно относился к переводу туда.
В настоящее время наиболее убедительным считается комбинация из первой, третьей и четвёртой гипотез. Говорят, что за счёт перевода Иэясу в Эдо Хидэёси хотел следить за всем регионом Канто и регионом Тохоку. В то же время он стремился контролировать важные пункты судоходства, что совпало с намерениями Иэясу, который был положительно настроен в отношении передачи ему новых владений.
Как бы там ни было, он не мог ослушаться приказа канцлера Хидэёси. До битвы за Одавару Иэясу правил пятью землями – Микава, Тотоми, Суруга, Синано и Каи. После перевода на новое место в его управлении оказались Кодзукэ, Симоцукэ, Мусаси, Кадзуса, Симоса, Сагами и Идзу, а рисовый доход вырос до 2,4 миллиона коку, и в правление Тоётоми это был наибольший доход среди всех даймё. Центром новой территории стал Эдо.
Ота Докан, построивший фундамент замка Эдо
Считалось, что до того, как Иэясу прибыл в Эдо, это была одинокая рыбацкая деревня с множеством водоёмов и болот.Однако в последнее время исследователи пришли к пониманию того, что, как упоминалось выше, Эдо был ключевым местом для морского транспорта и в достаточной мере выполнял функции города. Отмечают возможность того, что представление об Иэясу, построившем призамковый город там, где до него была всего лишь прозябающая деревня, могло распространяться после его жизни и было призвано преувеличить достижения Иэясу как «божественного повелителя».
Давайте взглянем на историю Эдо и посмотрим, каким он был до Иэясу.
Прежде всего, сам топоним «Эдо» (江戸) означает «ворота в залив», то есть место, расположенное у входа в залив, как поясняет Огю Сорай, учёный середины периода Эдо (1603-1868), в своём сборнике эссе дзуйхицу «Нарубэси». Другими словами, это был порт. Бухта в Эдо называлась бухтой Хибия, и кварталы Хибия и Юракутё, где сейчас стоит множество фешенебельных коммерческих зданий, когда-то были морем.
Когда-то этими землями правил род Эдо из вассалов сёгуната Камакура (1192-1333), они взяли в качестве фамилии название местности, означавшее «ворота в залив». Известен Эдо Сигэнага, служивший Минамото-но Ёритомо.
Во время смуты годов Кётоку (1454-1483), с которой начался период Сэнгоку, Эдо захватил Ота Докан. Он занимал должность касай, то есть руководящего политикой рода, при семействе Огигаяцу Уэсуги, управлявшем землёй Сагами, а построенный им в первом году Тёроку (1457) замок стал предшественником замка Эдо.
В то время не только сам Докан, но и род Огигаяцу Уэсуги приложили все силы к строительству замка Эдо. В военной хронике «Частные беседы под сенью сосны» (Сёинсиго) сказано, что его «совместно готовили несколько лет, без остатка используя все секретные слова». «Секретные слова» здесь обозначают секреты, или секретные техники, и можно предположить, что замок строили с учётом лучших технологий своего времени.
Монах, посетивший Эдо в 8 году Буммэй (1476), сложил стихи об облике Эдо.
«Там привязывают причальные тросы, гребут на вёслах и каждый день устраивают рынок» (Вступление к «Стихотворному описанию башни Сэйсёкэн замка Эдо», Кидай эдодзё сэйсёкэн)
Таким образом, в порту стояло множество кораблей, работали рынки, и этот район процветал. «Сейсёкэн» в названии текста относится к высокой башне замка Эдо.
Впоследствии, в 4 году Дайэй (1524), Эдо перешёл под контроль рода Ходзё, разгромившего род Огигаяцу Уэсуги. Ходзё тоже использовали замок Эдо, построенный Доканом, и разместили там администрацию региона. После падения Ходзё замок взял под свой контроль Иэясу – то есть тот замок, в который въехал Иэясу, когда перебрался в Эдо, изначально был замком, построенным Ода Доканом.
Таким образом, вряд ли такая местность была прозябающей деревней.
Иэясу делает ставку на потенциал Эдо
Посвящённый достижениям Иэясу исторический документ «Дополнение к собранию упавших колосьев» (Отибосю цуйка) описывает замок Эдо в то время, когда его принял Иэясу, следующим образом:
«(Площадки замка) Ниномару, Санномару, и даже дома на внешней стене остались нетронутыми… Однако дома были совсем уж старыми, и правитель земли Садо Хонда (Саданобу) сказал (Иэясу): “(На них) смотреть невозможно”. (Иэясу) засмеялся и не стал строить дома, а вместо этого засыпал ров между Хоммару и Ниномару и поспешил обустроить замок».
Иэясу, вероятно, торопился со строительством замка, поскольку ожидалось продолжение военных действий.
При этом залив Хибия часто посещали торговые суда, у замка собирались торговцы, стояли и частные дома обычных горожан, и широко использовался водный транспорт, поскольку реки Тонэ и Аракава соединяли город с морем. Что касается наземного транспорта, то существовали дороги, соединявшие Камакуру, Хатиодзи и Кавагоэ. Именно поэтому Докан построил там замок, а Ходзё его захватили. В последние годы преобладает теория, что к моменту приезда Иэясу Эдо был уже довольно развитым городом.
Однако город был ещё недостаточно развит. Иэясу сделал ставку на потенциал Эдо и хотел, чтобы он мог и дальше расти – вероятно, поэтому он выбрал Эдо.
Последовавшее развитие Эдо, превратившегося в огромный город, показало прозорливость Иэясу.
Фотография к заголовку: аэроснимок нынешнего императорского дворца (бывший замок Эдо) (PIXTA)