Министр иностранных дел Японии Камикава посетит США
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Токио, 11 ноября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко сообщила, что она посетит Сан-Франциско в течение пяти дней начиная с 12 ноября, чтобы принять участие в министерской встрече форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
«Я изложу позицию Японии по таким важным вопросам, как продвижение свободной и открытой торговли и инвестиций, а также ответы на глобальные проблемы», – заявила Камикава на пресс-конференции.
Она также примет участие в министерской встрече Индо-Тихоокеанской экономической структуры процветания (IPEF), в которой участвуют 14 стран, включая Японию и США.
Кроме того, она будет присутствовать на встрече министров иностранных дел и экономики США и Японии « экономические переговоры 2+2».
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