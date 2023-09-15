Япония и США подтверждают сотрудничество в политике в оношении Китая

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердили важность двустороннего сотрудничества в отношениях с Китаем.

Камикава разговаривала по телефону с Блинкеном около 10 минут, проведя с ним переговоры впервые с тех пор, как она стала министром иностранных дел в результате перестановок в кабинете министров 13 сентября.

Они обсудили региональные вопросы, включая Китай, который наращивает свою военную активность, и Северную Корею, которая неоднократно запускала баллистические ракеты, и договорились, что Япония и США будут вместе работать над решением этих проблем, а также над решением вторжения России в Украину.

В начале разговора Камикава сказала: «Я хотела бы построить хорошие отношения с госсекретарем Блинкеном и еще больше укрепить японско-американский альянс, который сейчас сильнее, чем когда-либо». Блинкен поздравил её со вступлением в должность министра иностранных дел.

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