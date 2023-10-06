Япония начнёт закупать у США ракеты «Томагавк»

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Вашингтон, 4 октября (Jiji Press). Япония достигла соглашения с Соединёнными Штатами о начале закупок американских крылатых ракет «Томагавк» в 2025 финансовом году, на год раньше, чем планировалось. Япония стремится наращивать оборонительные способности.

Соглашение было достигнуто на встрече между министром обороны Японии Кихарой Минору ​​и министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, это были их первые личные переговоры с тех пор, как Кихара занял этот пост в ходе перестановок в кабинете министров в прошлом месяце.

Япония намерена усилить силы сдерживания в условиях растущих проблем региональной безопасности, включая напряжённость вокруг Тайваня. Ранее Кихара заявил журналистам после встречи, что более ранняя закупка «Томагавков» «поможет нам значительно улучшить нашу обороноспособность в короткие сроки».

Ранее Япония планировала закупить в общей сложности 400 «Томагавков» Block V в 2026 и 2027 финансовом году. Теперь она планирует закупить 200 «Томагавков» Block IV и 200 «Томагавков» Block V в период с 2025 по 2027 финансовый год.

«Это время исторического импульса в американско-японском альянсе. Мы поддерживаем смелые решения вашего правительства инвестировать в передовые возможности, включая контрудар», – сказал Остин Кихаре на встрече.

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