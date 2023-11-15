Кисида посетит США для саммита АТЭС

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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио посетит Сан-Франциско с 15 по 19 ноября для участия в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщило правительство.

Кисида также планирует провести отдельный саммит с президентом Китая Си Цзиньпином, который, вероятно, состоится уже 16 ноября, и рассматривает возможность проведения переговоров с президентом США Джо Байденом.

Ожидается, что в ходе трёхдневной встречи до 17 ноября лидеры 21 страны-члена АТЭС обсудят пути продвижения свободной и открытой торговли и инвестиций, вопросы, связанные с цифровыми технологиями, а также меры по борьбе с изменением климата.

Кисида намерен «возглавить обсуждение ключевых вопросов», заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

Премьер-министр также планирует принять участие во встрече лидеров Индо-Тихоокеанской экономической структуры, в которую входят 14 стран, в четверг, чтобы подчеркнуть позицию Японии по обеспечению устойчивого и инклюзивного экономического роста в регионе, сказал Мацуно.

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