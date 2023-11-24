Скончался лидер буддийской ассоциации Сока Гаккай Дайсаку Икеда

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Токио, 18 ноября (Jiji Press) - Дайсаку Икеда, почетный президент светской буддийской ассоциации Сока Гаккай и основатель партии Комэй, партнера по коалиции правящей Либерально-демократической партии Японии, скончался на 96-м году жизни. Естественная смерть наступила от старости в доме в токийском квартале Синдзюку.

Смерть долгожданного лидера огромной религиозной организации, вероятно, повлияет не только на деятельность группы, но и на руководство партии Комэй, считают эксперты.

Икеда родился в 1928 году в токийском районе Ота, вступил в Сока Гаккай в возрасте 19 лет и проявил свои способности, поддерживая деятельность Сока Гаккай при покойном Джосэй Тода, втором президенте Сока Гаккай. В 1960 году в возрасте 32 лет Икеда стал третьим президентом Сока Гаккай.

Став президентом, он приложил усилия к расширению организации как в Японии, так и за рубежом, способствуя увеличению числа домашних хозяйств-членов с 750 тысяч до 8,27 миллионов.

В 1975 году он основал Международную светскую буддийскую ассоциацию Сока Гаккай Интернэшнл (SGI), которая сегодня насчитывает членов в 192 странах и регионах.













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