Япония протестует против решения Высокого суда Сеула по делу «женщин для утешения»
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Токио, 23 ноября (Jiji Press) - Японское правительство выразило протест в связи с решением, принятым Высоким судом Сеула, которое предписывает выплатить компенсацию бывшим «женщинам для утешения», или корейским проституткам, служившим японским войскам до и во время Второй мировой войны.
Заместитель министра иностранных дел Японии Масатака Окано в тот же день вызвал посла Южной Кореи в Японии Юн Дук-мина, чтобы выразить протест.
Окано заявил, что данное решение вызывает большое сожаление и является неприемлемым, поскольку оно отрицает принцип суверенного иммунитета, предусмотренный международным правом.
Министр иностранных дел Камикава Йоко выступила с заявлением, в котором говорится, что последнее решение «явно противоречит международному праву и соглашениям между двумя странами, а потому вызывает крайнее сожаление и абсолютно неприемлемо».
Камикава настоятельно призвала Южную Корею «немедленно предпринять соответствующие меры для исправления ситуации с нарушениями международного права под свою ответственность как страны».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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