Суд в Южной Корее отклонил требование компенсации «женщинам для утешения»
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Сеул, 21 апреля (Jiji Press). Центральный районный суд Сеула отклонил требование бывших «женщин для утешения» компенсации от правительства Японии.
Постановление противоречило приговору, вынесенному в январе тем же районным судом по аналогичному иску, поданному отдельной группой бывших «женщин для утешения», который обязал японское правительство выплатить таким женщинам компенсацию за принуждение к проституции в военное время.
Ожидается, что разница в судебных решениях вызовет большие споры в Южной Корее.
«Женщины для утешения», в основном кореянкиы, были вынуждены заниматься сексом с японскими военными до и во время Второй мировой войны.
Ожидается, что двадцать истцов, в том числе Ли Ён Су, бывшая «женщина для утешения», подадут апелляцию на последнее решение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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