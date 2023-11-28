Рисунки японского художника Укай Юитиро представлены на выставке в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 26 ноября (Jiji Press). В Нью-Йорке проходит выставка рисунков японского художника Укаё Юитиро, который является членом Atelier Yamanami, благотворительной мастерской искусств, в префектуре Сига на западе Японии.

В общей сложности в городской галерее «Венера над Манхэттеном» выставлены 14 работ 28-летнего художника-самоучки.

Произведения искусства наполнены яркими персонажами, такими как японские фольклорные монстры ёкай и самураи, создавая уникальный эклектизм с влиянием традиционной и современной японской культуры, включая гравюры на дереве укиё-э и аниме.

Эти произведения искусства представлены последовательной серией, которая ведет зрителя от одного рисунка к следующему, справа налево, как будто разворачивается живописный свиток.

«Как только Укай нарисует копию чего-либо, он сможет воссоздать это в следующий раз, ничего не видя», – сказал сотрудник Atelier Yamanami.

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