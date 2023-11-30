Япония и США объявили 2024 год годом развития туризма
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Токио, 29 ноября (Jiji Press). Министр туризма Японии Сайто Тэцуо и посол США в Японии Рам Эмануэль подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому 2024 год будет объявлен годом развития туризма между двумя странами.
В течение «Года туризма США и Японии» обе стороны будут работать вместе над активизацией туристических обменов посредством совместных усилий государственного и частного секторов, стремясь ускорить восстановление спроса на поездки после пандемии COVID-19.
Отметив, что в двух странах существует 464 города-побратима, Сайто призвал воспользоваться преимуществами туристического года для возобновления и дальнейшего развития обменов на местном уровне.
После того как обе стороны недавно согласовали план применения к японским путешественникам программы по ускорению иммиграционных процедур в США, на церемонии подписания, состоявшейся в резиденции посла США в Токио, также присутствовал министр цифровой трансформации Японии Коно Таро и министр юстиции Коидзуми Рюдзи.
В рамках инициативы Года туризма обе страны проведут туристические кампании для широкой публики и мероприятия для туристических агентств обеих стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]