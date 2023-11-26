Въездной туризм в октябре: более 2,51 млн человек за месяц, впервые зарегистрирован рост по сравнению с уровнем, существовавшим до пандемии коронавируса

В Японии на улицах и в транспорте всё чаще можно увидеть иностранных туристов. Благодаря падению курса йены до 150 йен за доллар путешествие в Японию стали дешевле, чем до пандемии коронавируса.

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в октябре 2023 года по оценкам составило 2 516 500 человек, что более чем в пять раз больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (498 646) и превышает уровень в 2 млн пятый месяц подряд. Оно выросло на 0,8% по сравнению с октябрём 2019 года, впервые превысив уровень, существовавший до пандемии коронавируса.

Число посетителей Японии резко сократилось в 2020 году, но с осени прошлого года быстро восстанавливается с отменой многих пограничных ограничений. Совокупное количество посетителей Японии с января по октябрь составило 19 981 100, что составляет 73,9% от показателя за тот же период 2019 года. Правительство поставило цель превысить рекордный уровень в 31,88 миллиона человек 2019 года к 2025 году, и это уже кажется возможным.

Слабая йена также способствует быстрому восстановлению числа посетителей Японии. В 2019 году, до пандемии коронавируса, доллар стоил около 110 йен, но в последнее время он колеблется в районе 150 иен. Япония становится более популярным направлением, поскольку здесь можно насладиться вкусной едой и качественным обслуживанием по более низкой цене, чем до пандемии коронавируса.

Среди стран и регионов наибольшее количество людей приехало из Южной Кореи (631 100). Далее следуют Тайвань (424 800), Китай (исключая Гонконг и Макао, 256 300), США (211 900) и Гонконг (179 300). Число посетителей из Южной Кореи выросло примерно в три раза по сравнению с тем же месяцем 2019 года, когда отношения между Японией и Кореей были прохладными из-за проблемы принудительного труда во время войны, а количество посетителей из Соединенных Штатов выросло примерно на 40%, что является рекордным показателем за октябрь.

С другой стороны, из Китая, откуда до эпидемии приезжало больше всего туристов, Японию посетило всего 35,1% числа приезжавших в 2019 году (730 631 человек). Предполагается, что это также связано с ухудшением отношения к Японии в связи с выбросом очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Тенденция роста числа китайских туристов, которые до вспышки коронавируса составляли около 30% от общего числа туристов, вероятно, окажет серьёзное влияние на будущий въездной спрос.

Фотография к заголовку: Иностранцы фотографируются на фоне пешеходного перехода в Сибуя (Jiji Press)

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