Японские исследователи смогли реконструировать изображения по данным сигналов мозга
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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Японская группа исследователей разработала технологию, позволяющую реконструировать мысленные образы пейзажей и объектов на основе данных сигналов мозга, полученных с помощью оборудования функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI).
Раньше реконструкция таких изображений достигалась только тогда, когда испытуемые видели объекты непосредственно глазами или представляли буквы и геометрические узоры.
Группа, в которую входят Национальные институты квантовой науки и технологий (QST), заявила, что впервые успешно реконструировала произвольные мысленные образы на основе данных сигналов мозга.
Ожидается, что эта технология будет способствовать разработке новых устройств связи, а также будет способствовать исследованиям, направленным на выяснение механизма того, как люди видят сны и галлюцинации.
Исследование команды опубликовано в электронном издании международного журнала Neural Networks.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]