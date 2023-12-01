Японские исследователи смогли реконструировать изображения по данным сигналов мозга

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Японская группа исследователей разработала технологию, позволяющую реконструировать мысленные образы пейзажей и объектов на основе данных сигналов мозга, полученных с помощью оборудования функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI).

Раньше реконструкция таких изображений достигалась только тогда, когда испытуемые видели объекты непосредственно глазами или представляли буквы и геометрические узоры.

Группа, в которую входят Национальные институты квантовой науки и технологий (QST), заявила, что впервые успешно реконструировала произвольные мысленные образы на основе данных сигналов мозга.

Ожидается, что эта технология будет способствовать разработке новых устройств связи, а также будет способствовать исследованиям, направленным на выяснение механизма того, как люди видят сны и галлюцинации.

Исследование команды опубликовано в электронном издании международного журнала Neural Networks.

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