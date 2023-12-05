В международном аэропорту Кансай прессе показали обновлённую зону, открывающуюся 5 декабря
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Осака, 4 декабря (Jiji Press). Обновлённая зона международных вылетов международного аэропорта Кансай, открывающаяся 5 декабря, была представлена прессе.
Оператор объектов Kansai Airports ожидает, что число пользователей аэропорта вырастет благодаря предстоящим мероприятиям, таким как Всемирная выставка 2025 года в Осаке.
В аэропорту, расположенном недалеко от города на западе Японии, обновлённая коммерческая зона в Терминале 1 оформлена в японской тематике, например, она демонстрирует гармонию природы и культуры.
Для удобства покупателей магазины беспошлинной торговли собраны в одной зоне, образуя самую крупную торговую зону в аэропорту Японии.
Зона досмотра перед вылетом, ранее разделённая на северную и южную части терминала, была объединена в центре.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]