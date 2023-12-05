В международном аэропорту Кансай прессе показали обновлённую зону, открывающуюся 5 декабря

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Осака, 4 декабря (Jiji Press). Обновлённая зона международных вылетов международного аэропорта Кансай, открывающаяся 5 декабря, была представлена ​​прессе.

Оператор объектов Kansai Airports ожидает, что число пользователей аэропорта вырастет благодаря предстоящим мероприятиям, таким как Всемирная выставка 2025 года в Осаке.

В аэропорту, расположенном недалеко от города на западе Японии, обновлённая коммерческая зона в Терминале 1 оформлена в японской тематике, например, она демонстрирует гармонию природы и культуры.

Для удобства покупателей магазины беспошлинной торговли собраны в одной зоне, образуя самую крупную торговую зону в аэропорту Японии.

Зона досмотра перед вылетом, ранее разделённая на северную и южную части терминала, была объединена в центре.

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