Кисида выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения американского конвертоплана Osprey

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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио направил письмо с соболезнованиями президенту США Джо Байдену в связи с гибелью американских военнослужащих в результате крушения самолета CV-22 Osprey у берегов Японии на прошлой неделе

Япония «полна глубокой скорби», сказал Кисида в письме, выразив «искренние соболезнования» в связи со смертью восьми членов экипажа.

Кисида также выразил благодарность своей страны членам экипажа Osprey за приверженность японско-американскому альянсу.

В своём заявлении 5 декабря Байден сообщил, что в результате крушения транспортного самолета ВВС CV-22 Osprey 29 ноября погибли все восемь военнослужащих США, находившиеся на борту.

Командование специальных операций ВВС заявило во вторник, что американские военные прекратили поисково-спасательные операции для членов экипажа Osprey после того, как установили, что «выживание маловероятно».

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