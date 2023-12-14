Япония подтверждает первую смерть среди пациентов с оспой обезьян

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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Мужчина в возрасте 30 лет из префектуры Сайтама, у которого в сентябре был обнаружен положительный результат на mpox, умер в ноябре, став первым умершим от mpox в Японии, как стало известно 13 декабр.

По данным Минздрава, мужчина был носителем ВИЧ с ослабленной иммунной системой. За границу он не выезжал.

Заболевание mpox, ранее называвшееся оспой обезьян, представляет собой инфекционное заболевание с симптомами, сходными с оспой.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, многие пациенты с этим заболеванием выздоравливают естественным путем, но дети, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой могут серьёзно заболеть.

Случаи оспы начали распространяться в Европе, США и других странах в мае прошлого года. Первый случай mpox в Японии был выявлен в июле того же года. По состоянию на 3 декабря этого года число случаев заболевания в Японии составило 227.

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