В начале сезона гриппа в Японии быстро растёт число случаев заражения

Во время пандемии COVID-19 в Японии наблюдалось рекордно низкое количество случаев гриппа, но снижение коллективного иммунитета способствует необычно раннему началу сезона гриппа 2023-2024 годов.

Во время типичного сезона гриппа в Японии заболеваемость начинает медленно расти примерно с ноября, затем достигает пика с декабря по январь, в самое холодное время, а затем снижается. Однако вспышка, начавшаяся в конце 2022 года, продолжалась до лета 2023 года, полное исчезновение случаев заболевания не наблюдалось, и страна сейчас движется к пику нового сезона. Эта ненормальная ситуация видна на графике ниже, который показывает, что число случаев начинает расти на два или три месяца раньше, чем обычно.

22 сентября Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения опубликовало данные за 11-17 сентября, основанные на отчётах 5000 уполномоченных медицинских учреждений по всей стране. Зафиксировано 34 665 случаев заражения гриппом, что в 1,57 раза больше, чем на предыдущей неделе, или в среднем 7,03 на одно учреждение. Особенно пострадали префектура Окинава, Токио и окружающие его префектуры. 21 сентября в Токио выпустили самое раннее предупреждение с тех пор, как в 1999 году были впервые собраны статистические данные, а на следующий день губернатор Коикэ Юрико призвала граждан быть бдительными, заявив: «Существует большая вероятность крупной вспышки в течение следующих четырёх недель».

За время сезонов 2020-2021 и 2021-2022 годов зафиксировано рекордно низкое количество случаев гриппа. Предполагается, что это связано с широким использованием масок, а также мытьём и дезинфекцией рук, принятыми для сдерживания COVID-19, и эти меры также оказались эффективными против распространения гриппа.

Однако такой перерыв также привел к снижению коллективного иммунитета против гриппа. Понижение статуса Covid-19 до 5-й категории опасности инфекционных заболеваний привело к отмене рекомендаций носить маски, это стало вопросом личного выбора, и возобновление свободы международных поездок создали условия для крупной вспышки гриппа.

Пожилым людям, людям с сопутствующими заболеваниями и беременным женщинам рекомендуется рассмотреть возможность вакцинации. Среди других полезных мер можно назвать покупку обезболивающих и жаропонижающих лекарств, а также проверку местонахождения ближайшего медицинского учреждения, оказывающего амбулаторные услуги пациентам с повышенной температурой.

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