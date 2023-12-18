Отани стал первым японским бейсболистом, получившим премию Хэнка Аарона

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Нью-Йорк, 16 декабря (Jiji Press). Высшая бейсбольная лига объявила, что Отани Сёхэй, звезда бейсбола, выбран победителем премии Хэнка Аарона в этом году для Американской лиги.

Он первый японский игрок, получивший эту награду с момента её учреждения в 1999 году. Награда вручается нападающему, показавшему наиболее выдающиеся результаты в Американской лиге и Национальной лиге.

Отани, который в этом сезоне играл за «Лос-Анджелес Энджелс», отбил 44 мяча и стал первым японским игроком MLB, выигравшим титул по хоумранам. У него был средний результат 0,304 и он набрал 95 пробежек.

Недавно он перешел в команду «Лос-Анджелес Доджерс» Национальной лиги.

Лауреаты премии Хэнка Аарона выбираются голосованием болельщиков и бывших игроков MLB, внесённых в Зал славы бейсбола США.

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