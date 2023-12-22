Япония расширяет континентальный шельф в районе Огасавара
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Токио, 22 декабря (Jiji Press) - Япония расширяет зону своего континентального шельфа, включая воды к востоку от островов Огасавара в Тихом океане, заявил премьер-министр Фумио Кисида.
Страна начнет внутренние процедуры по расширению подводной территории, находящейся под ее юрисдикцией, в соответствии с решением Комиссии по границам континентального шельфа, сообщил Кисида.
«Мы обозначим большую часть морского района Огасавара (плато) как расширенный континентальный шельф нашей страны», - отметил он, подчеркивая прогресс в переговорах с соответствующими странами по этому вопросу.
Кисида сделал это заявление на заседании правительственного штаба по океанской политике в офисе премьер-министра. Токио ведет переговоры о возможном расширении шельфа с правительством США.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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