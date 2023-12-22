Япония расширяет континентальный шельф в районе Огасавара

Общество Политика Экология

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Токио, 22 декабря (Jiji Press) - Япония расширяет зону своего континентального шельфа, включая воды к востоку от островов Огасавара в Тихом океане, заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Страна начнет внутренние процедуры по расширению подводной территории, находящейся под ее юрисдикцией, в соответствии с решением Комиссии по границам континентального шельфа, сообщил Кисида.

«Мы обозначим большую часть морского района Огасавара (плато) как расширенный континентальный шельф нашей страны», - отметил он, подчеркивая прогресс в переговорах с соответствующими странами по этому вопросу.

Кисида сделал это заявление на заседании правительственного штаба по океанской политике в офисе премьер-министра. Токио ведет переговоры о возможном расширении шельфа с правительством США.

 

総合海洋政策本部会合で発言する岸田文雄首相＝２２日午前、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

  

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