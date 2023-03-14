Страна тысяч островов: впервые за 36 лет в Японии подсчитано количество островов, которое оказалось вдвое больше предполагавшегося

Недавно количество учтённых островов в Японии сразу удвоилось, достигнув 14 125 – не потому, что открыли новые острова, а в связи с тем, что наконец стало возможным точно подсчитать их количество благодаря достижениям в области геодезических технологий, основанных на аэрофотосъемке.

Япония, то есть Японский архипелаг, как и следует из названия, состоит из множества островов. До сих пор считалось, что количество островов в Японии составляет 6852, как в 1987 году сообщала Береговая охрана Японии, но когда Управление геопространственной информации Японии впервые за 36 лет вновь подсчитало это количество, оно оказалось более чем вдвое больше – было учтено 14 125 островов.

По цифровой базовой карте Японии, которая является основой для топографических карт масштаба 1:25 000, подсчитывали острова с береговой линией длиной более 100 метров, образовавшиеся естественным образом, исключая искусственные острова, созданные путём земляных работ. Достижения в технологии съёмки, в том числе аэрофотосъемка, позволили определить сложную береговую линию, и оказалось возможным определять два острова, которые не считались соединёнными сушей, как один, или наоборот, разделять два острова, считавшиеся одним. Несмотря на увеличение количества учтённых островов, это не повлияло на размеры территории страны, поскольку они в любом случае уже считались сухопутной территорией.

Больше всего островов, 1479, находится в префектуре Нагасаки, в которую входят острова Ики, Цусима и Гото. На втором месте по префектурам – Хоккайдо (1473), за ним следует Кагосима (1256). Столичный округ Токио, в административные границы которого входят острова Идзу и Огасавара, занял восьмое место (635).

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