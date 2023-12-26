Япония и Саудовская Аравия договорились расширить цепочки поставок полезных ископаемых

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Токио, 25 декабря (Jiji Press). Япония и Саудовская Аравия договорились укрепить цепочки поставок полезных ископаемых, необходимых для производства экологически чистых продуктов, таких как электромобили, как стало известно 25 декабря.

Япония надеется добиться декарбонизации и повысить экономическую безопасность за счёт обеспечения стабильных поставок ключевых полезных ископаемых путём разработки рудников и приобретения интересов в Африке, Центральной и Южной Америке.

Министерство промышленности Японии и Министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии 24 декабря подписали меморандум о взаимопонимании.

Поддерживаемая правительством Японская организация по металлургической и энергетической безопасности (JOGMEC) и Manara Minerals Investment Co., саудовская компания, созданная для инвестиций в рудники по всему миру, также подписали такой документ.

Правительства двух стран планируют обмениваться информацией о минеральных ресурсах и сотрудничать в развитии человеческих ресурсов.

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