Япония и лидеры Саудовской Аравии договорились сотрудничать по ситуации в секторе Газа

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Токио, 18 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман договорились сотрудничать, чтобы урегулировать израильско-палестинскую ситуацию и улучшить там гуманитарную ситуацию.

В ходе телефонных переговоров Кисида выразил готовность Японии сотрудничать для улучшения гуманитарной ситуации, поскольку продолжаются боевые действия между Израилем и исламской группировкой ХАМАС, которая фактически контролирует сектор Газа.

В ответ саудовский лидер заявил, что его страна увеличит объём гуманитарной помощи.

Позже в тот же день Кисида также провел отдельные телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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