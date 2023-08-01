Главы оборонных ведомств Японии и Саудовской Аравии выступают против силового изменения статус-кво

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Токио, 31 июля (Jiji Press). Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу и его коллега из Саудовской Аравии Халид бин Салман разделили одинаковое видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и договорились никогда не допускать никаких попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво силой.

Министры обороны провели переговоры в Токио после того, как премьер-министр Японии Кисида Фумио договорился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом об укреплении сотрудничества в сфере безопасности на встрече в этой ближневосточной стране в середине июля.

Основываясь на этом соглашении, Хамада и Халид решили, что японские и саудовские оборонные ведомства будут тесно общаться друг с другом для развития в сфере оборонного оборудования и технического сотрудничества, а также совместных учений.

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