Кисида отправляется в Европу для переговоров с лидерами НАТО и ЕС
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Токио, 11 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио отбыл в Европу, чтобы обсудить расширение сотрудничества в области безопасности с лидерами НАТО и Европейского союза.
«Я хочу использовать возможность подтвердить со странами-единомышленниками нашу приверженность свободному и открытому международному порядку, основанному на верховенстве закона, чтобы вести нас к международному сотрудничеству, а не к разногласиям и конфронтации», – сказал Кисида журналистам перед отправлением.
Кисида примет участие в саммите НАТО в Литве 12 июля. Он потребует от НАТО более активного участия в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия военной деятельности Китая.
Премьер-министр Японии проведёт переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить новый документ Японии и НАТО о сотрудничестве в космосе.
Кисида встретится с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем в кулуарах саммита НАТО, чтобы получить его понимание планов Японии по выпуску в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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