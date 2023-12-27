Япония потребует от компаний приложить усилия для внедрения удаленной работы
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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Комиссия министерства труда Японии предложила потребовать от компаний приложить усилия по внедрению удалённой работы как способа помочь родителям сбалансировать работу с воспитанием детей.
В отчёте подкомитет Совета по трудовой политике призвал потребовать от компаний приложить усилия, чтобы их сотрудники могли работать из дома, пока их детям не исполнится три года.
Согласно отчёту, сотрудникам с детьми от 3 лет до школьного возраста компании будут обязаны разрешить выбирать один из гибких вариантов стиля работы, таких как удалённая работа, попеременный график работы и сокращённый рабочий день.
В докладе также содержится призыв расширить круг компаний, которые обязаны раскрывать количество имеющих на это право сотрудников-мужчин, которые взяли отпуск по уходу за ребёнком, с тех, в которых работает более 1000 сотрудников, до компаний, в которых работает более 300 человек.
Ожидается, что поощрение большего числа мужчин к использованию отпуска по уходу за ребёнком облегчит бремя по воспитанию детей, которое, как правило, непропорционально ложится на плечи женщин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]