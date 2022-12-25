Уровень внедрения удалённой работы в Токио: внедрили более 50% компаний, 20% сотрудников работают удалённо пять дней в неделю

Опрос, проведенный столичной администрацией Токио, показал, что более половины компаний в Токио во второй половине 2022 года практикуют удалённую работу и что 20% работающих удалённо работников почти не приходят в офис.

С момента распространения нового коронавируса инфекции столичная администрация Токио постоянно проводит опрос о степени внедрения удалённой работы. Раз в месяц по телефону и онлайн опрашивают о текущей ситуации около 400 компаний с 30 и более сотрудниками и около 600 работающих удалённо сотрудников компаний.

По данным опроса, показатель внедрения удалённой работы в октябре текущего года составил 54,1%. Он вырос на 2,2 пункта по сравнению с результатом предыдущего опроса, проводившегося в сентябре. Хотя показатель немного снизился по сравнению с периодом с мая по октябрь 2021 года, когда он составлял более 60%, он по-прежнему остаётся на уровне выше 50%.

По количеству занятых удалённую работу используют 67,9 % предприятий с числом сотрудников 300 и более (56 предприятий), 58,5 % с числом работников 100-299 человек (123 предприятия) и 49,3 % с числом работников 30-99 человек (268 предприятий).

Те более 240 компаний, которые ответили, что у них внедряется удалённая работа, спросили и проанализировали характеристики условий труда их сотрудников. Удалось выяснить, что 42,8% сотрудников этих компаний в октябре работали удалённо.

На вопрос о том, сколько раз в неделю удалённо работают офисные работники, регулярно так работающие, 34,6% ответили «один раз в неделю», 21,8% – 5 дней в неделю, 20,9% – 2 дня в неделю, 13,1% – 3 дня в неделю и 9,6% – 4 дня в неделю. Таким образом, 44,5% респондентов работают удалённо три или больше дней в неделю, что на 3,9 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе в сентябре (48,4%).

18,3% респондентов использовали тэрэхафу (от англ. tele-half), то есть удалённую работу на полдня или почасово. Этот показатель увеличился на 1,8 пункта по сравнению с предыдущим опросом (16,5%).

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